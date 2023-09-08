Руководитель финансового блока Сбера рассказал о главных достижениях за последнее время

09:04

В День финансиста вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов рассказал о главных достижениях своего подразделения за последнее время.

"Сбер первым из крупных российских банков вернулся к раскрытию финансовой отчетности. Это стало очень важным шагом для наших инвесторов, так как они получили возможность оценивать наш бизнес не "вслепую", а на основании конкретных результатов. И мы видим, что раскрытие отчетности внесло весомый вклад в рост наших акций - с начала года их стоимость выросла почти в два раза", - сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, трансформация профиля инвесторов Сбербанка - это еще один вызов, с которым пришлось столкнуться его подразделению. "Если раньше большинство наших частных акционеров были юрлица, то за последние два года доля физлиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза. Теперь у банка почти 1,8 млн акционеров физических лиц. По данным Мосбиржи акции Сбера уже несколько месяцев подряд являются самыми популярными среди розничных инвесторов", - отметил Скворцов.

Он также подчеркнул, что финансовый блок Сбера за последнее время вывел на рынок несколько успешных внутренних IT-разработок. "Это платформа "Навигатор" для визуализации данных, которая позволяет быстро создавать онлайн-отчетность и формировать аналитику в режиме реального времени, а также решение для цифрового анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Кроме того, мы активно развиваем аналитический ресурс СберИндекс, позволяющий на основе обезличенных данных из платежных систем и общедоступных источников следить за экономической статистикой не только на месячной, но и по ряду показателей на недельной основе", - сказал Скворцов.