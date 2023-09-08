Спикер Госдумы Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

13:35

В Москве председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Спикер проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района с помощью установленного там терминала для электронного голосования. Напомним, избиратели в Москве могут голосовать на участках при помощи бумажных бюллетеней и терминалов для электронного голосования. Также можно отдать свой голос онлайн при помощи системы электронного голосования.

Выборы будут проходить с 8 по 10 сентября. На пост мэра претендуют пять политиков: мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), представитель КПРФ депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, депутат Госдумы Дмитрий Гусев (от «Справедливой России – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков (от «Новых людей»).