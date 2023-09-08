Мосгоризбирком: Все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены
13:42 08.09.2023
Наблюдавшиеся с утра попытки нарушения работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были отбиты. По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, злоумышленники пытались воздействовать на систему при помощи DDoS-атаки на операторов, отправляющих SMS, однако сейчас сообщения доставляются штатно. «Атаки отражены и система работает в полном объеме, - заявила Кириллова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. - Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час».
Как уже сообщала «Независимая газета», 8-10 сентября в Москве будут выбирать мэра и муниципальных депутатов в 13 районах ТиНАО. Проголосовать можно как на избирательном участке – при помощи бумажных бюллетеней или специальных терминалов, так и при помощи системы ДЭГ, используя гаджеты.
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