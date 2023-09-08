0
0
52
НОВОСТИ

Мосгоризбирком: Все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

13:42 08.09.2023

Наблюдавшиеся с утра попытки нарушения работы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были отбиты. По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, злоумышленники пытались воздействовать на систему при помощи DDoS-атаки на операторов, отправляющих SMS, однако сейчас сообщения доставляются штатно. «Атаки отражены и система работает в полном объеме, - заявила Кириллова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. - Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час».

Как уже сообщала «Независимая газета», 8-10 сентября в Москве будут выбирать мэра и муниципальных депутатов в 13 районах ТиНАО. Проголосовать можно как на избирательном участке – при помощи бумажных бюллетеней или специальных терминалов, так и при помощи системы ДЭГ, используя гаджеты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:35 08.09.2023
Спикер Госдумы Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
0
64
13:32 08.09.2023
Система ПВО сбила вражеский беспилотник на севере Крыма — Аксенов
0
74
13:20 08.09.2023
ЕС пока не планирует запрещать импорт российского СПГ — испанский министр
0
108
13:05 08.09.2023
Нефтегазовые доходы РФ восстановились, несмотря на внешнее давление — Мишустин
0
128
13:00 08.09.2023
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержан житель Севастополя
0
135
12:32 08.09.2023
Война на Украине приведет к ее распаду — чешский генерал
0
183
12:20 08.09.2023
Спецслужба Казахстана предотвратила попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение
0
210
12:10 08.09.2023
В Москве ддос-атаки стали причиной задержки СМС
0
190
12:05 08.09.2023
Цена газа в Европе подскочила на 8% на фоне забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии
0
183
12:00 08.09.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
0
201

Возврат к списку