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За семь месяцев 2023 г. рост ВВП превысил 2% — Мишустин

14:32 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический рост РФ закрепился, о чем говорят показатели ВВП, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на трехлетку.

«С III квартала 2023 года в России наметился экономический рост, мы видим, что он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%», — сказал глава кабмина.

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