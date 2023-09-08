Сбер прогнозирует умеренные темпы кредитования АПК

14:40

Отрасль сельского хозяйства достигла баланса, темпы ее кредитования будут умеренные. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью «Интерфаксу» заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. «По основным направлениям внутренний спрос закрыт отечественным производством. Наверное, какой-то большой рост вряд ли будет происходить. Темпы роста будут умеренные, на более-менее стабильном уровне», – сказал он.

Сбербанк в первом полугодии 2023 года увеличил портфель кредитов АПК на 4% до 1,9 трлн руб. «Льготные кредиты выросли на 2,5% и составили 900 млрд руб. То есть, если брать портфель, то 900 млрд рублей – это льготные кредиты, и один триллион – это кредиты без использования льгот», – сообщил Анатолий Попов.

В сельском хозяйстве активно будут развиваться финансирование рыбной отрасли. «Впереди большая тема, если к АПК относить рыбную отрасль. Это крабовые аукционы в первых числах октября. Мы видим большой интерес потенциальных участников. Общая сумма разыгранных лотов может превысить 300 млрд руб. Если сельское хозяйство – умеренный рост, то здесь будет серьезное движение», – считает представитель Сбера.

Он добавил, что сейчас основные сложности в этой сфере связаны не с наличием крабов, умением их вылавливать или отсутствием рынков сбыта, а с возможностью построить суда на российских верфях. «Эта экспертиза только формируется, и пройдет определенное время, прежде чем российские верфи научатся строить вовремя, в срок, с тем бюджетом. Плюс все равно часть оборудования импортная, и при проектировании флота предполагалось, что это оборудование будет закуплено у недружественных стран. Сейчас российским верфям активно приходится переориентироваться на дружественные страны, что занимает определенное время. То есть основной вызов – не крабы, их добыча, продажа, цены, рынки сбыта, а основная проблема исключительно в судостроении. Многие рыбопромышленники фактически стали кораблестроителями, активно заходят в этот рынок, мы уже несколько таких примеров видели на рынке», – сообщил Анатолий Попов.

Потенциальные участники крабовых аукционов уже обратились в Сбербанк за финансированием, отметил он. «Аукционы планируются в первой декаде октября, осталось не так много времени. Потенциальные участники аукционов обращаются в банки за привлечением финансирования. Это нормально», – сказал представитель кредитной организации.