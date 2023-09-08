Военные из Буркина-Фасо прибыли в Нигер — ТВ
15:00 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько военных подразделений, принадлежащих ВС Буркина-Фасо прибыли в Нигер. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Информации о численности военных телеканал не привел. 31 августа правительство Буркина-Фасо одобрило законопроект об отправке военного контингента страны в Нигер в целях предотвращения терроризма.
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