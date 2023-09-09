Глава МИД Азербайджана заявил о необходимости роспуска руководства Нагорного Карабаха

17:00 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Южном Кавказе, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов обвинил Армению и непризнанные власти Нагорного Карабаха в участившихся провокациях против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. По его словам, вооруженные силы Армении, которые в нарушение обязательств всё ещё не выведены с территорий Азербайджана, являются главной угрозой миру и безопасности в регионе.

"Министр подчеркнул, что необходим безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск сепаратистского режима", - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.