Глава МИД Азербайджана заявил о необходимости роспуска руководства Нагорного Карабаха
17:00 09.09.2023 Источник: Интерфакс
Байрамов обвинил Армению и непризнанные власти Нагорного Карабаха в участившихся провокациях против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. По его словам, вооруженные силы Армении, которые в нарушение обязательств всё ещё не выведены с территорий Азербайджана, являются главной угрозой миру и безопасности в регионе.
"Министр подчеркнул, что необходим безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск сепаратистского режима", - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
НОВОСТИ
- 15:16 09.09.2023
- Путин: Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы
- 14:58 09.09.2023
- Президент поздравил жителей столицы с Днем города
- 14:58 09.09.2023
- Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы
- 14:30 09.09.2023
- G20 не является платформой для решения геополитических проблем - декларация
- 14:25 09.09.2023
- Объявлены места проведения трех следующих саммитов G20
- 14:15 09.09.2023
- Участники саммита G20 высказались за реформирование ВТО
- 14:00 09.09.2023
- Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы
- 13:39 09.09.2023
- Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы
- 13:24 09.09.2023
- Сбер увеличивает срок действия банковских карт «Мир» вдвое – до 10 лет
- 12:35 09.09.2023
- В рамках ВЭФ Путин проведет встречи с вице-президентом Лаоса и вице-премьером Госсовета КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать