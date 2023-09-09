Участниками розыгрыша «Миллиона призов» 10 сентября станут проголосовавшие до 20:00

20:02

Избиратели, которые до 20 вечера 9 сентября сумеют проголосовать онлайн или при помощи электронного терминала на участке, смогут участвовать в завтрашнем розыгрыше акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». По словам руководителя компании «Новые технологии управления» Александра Пищелко, сегодня уже был проведен первый розыгрыш, в ходе которого было около 1 млн победителей.

Всего планируется распределить 2 млн 300 тыс. призовых сертификатов номиналом от 1000 до 5000 баллов. «Уже с 10 утра мы видели, что пользователи пытались активизировать или проверить выиграли они или не выиграли, - говорит Пищелко. - На текущий момент уже более 300 тыс. победителей акции зашли к нам на сайт, активировали свой код победителя и осуществляют заказы. Программа прекрасная, все идет по плану, более 200 партнеров уже, победители которых уже активировались, начинают приобретать различные товары и услуги. Планируется по правилам программы уже два розыгрыша. Для тех кто успеет сегодня проголосовать, придет на участок и воспользуется электронным терминалом до 20 вечера, те попадут в розыгрыш и испытают удачу завтра».

Завтра выбор победителей среди голосовавших 9 сентября будет проведен до 10 утра, для тех, кто проголосует в воскресенье, розыгрыш будет проводиться в понедельник, 11 сентября.

Напомним, выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО будут проходить до 10 сентября включительно. Избиратели, участвующие в электронном голосовании впервые, гарантированно получат 1000 призовых баллов.