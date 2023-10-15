Песков рассказал, какие темы будут главными на переговорах Путина и Си Цзиньпина

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные темы будут в числе главных на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», — сказал он в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина, какое внимание на встрече двух лидеров будет уделено международной обстановке.