Песков рассказал, какие темы будут главными на переговорах Путина и Си Цзиньпина
14:20 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», — сказал он в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина, какое внимание на встрече двух лидеров будет уделено международной обстановке.
НОВОСТИ
- 12:05 15.10.2023
- Если Запад захочет воевать с Россией, то это будет уже «другая война» - Путин
- 11:00 15.10.2023
- МВФ не устоит умалчивать о госдолге некоторых развитых стран - Силуанов
- 10:20 15.10.2023
- Израиль на несколько часов открывает из Газы гуманитарный коридор
- 10:10 15.10.2023
- Спортсменов из РФ в нейтральном статусе готовы допустить большинство федераций летних видов спорта - МОК
- 09:00 15.10.2023
- Сеймур Херш считает, что город Газа вскоре перестанет существовать
- 20:30 14.10.2023
- ЦАХАЛ: ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг
- 19:35 14.10.2023
- Лидер ХАМАС заявил, что палестинцы не собираются покидать Газу и Западный берег
- 17:40 14.10.2023
- Белый дом планирует ввести новые ограничения на поставки в Китай оборудования в области ИИ - СМИ
- 17:31 14.10.2023
- Властям пришлось эвакуировать посетителей Версальского дворца из-за сообщения о бомбе
- 17:10 14.10.2023
- В Марселе вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать