Проводить встречу с делегацией ХАМАС президент РФ не планирует - Песков

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты с представителями ХАМАС, которые находятся с визитом в Москве, идут по линии МИД России. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить с ними встречу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.«Нет. Контакты по линии МИД», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.