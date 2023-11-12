0
0
31
НОВОСТИ

В Иркутской области жертвами столкновения поезда с автомобилем стали три человека

09:00 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.11.2023
Аналитики WP отмечают беспокойство Вашингтона по поводу потери влияния на Ближнем Востоке
0
86
21:35 11.11.2023
В СМИ появилось имя экс-командира ВСУ, который координировал подрыв «Северных потоков»
0
862
19:35 11.11.2023
Минобороны Израиля пригрозил «Хезболлах» сделать в Бейруте то же, что в Газе...
0
925
18:26 11.11.2023
Объемы военной помощи Украине власти ФРГ намерены удвоить в 2024 году
0
971
16:25 11.11.2023
Никаких предпосылок прекращения дипотношений между ОАЭ и Израилем нет - Reuters
0
958
14:05 11.11.2023
Боррель считает, что страны ЕС должны возместить Украине вероятное сокращение помощи от США
0
1093
13:22 11.11.2023
Газ из России поступает даже в те страны ЕС, которые заявили об отказе его использовать - Миллер
0
1191
12:07 11.11.2023
Из-за забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной скопилось около 2500 машин
0
1049
10:00 11.11.2023
В Рязанской области сошли с рельсов вагоны товарного поезда из-за «вмешательства посторонних лиц»
0
1149
09:30 11.11.2023
Планы дальнейшего оказания военной помощи Киеву странами ЕС могут быть скорректированы - СМИ
0
1116

Возврат к списку