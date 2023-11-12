В Иркутской области жертвами столкновения поезда с автомобилем стали три человека

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области на железнодорожном переезде. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля», — говорится в сообщении.