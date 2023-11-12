В Иркутской области жертвами столкновения поезда с автомобилем стали три человека
09:00 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель автомобиля», — говорится в сообщении.
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