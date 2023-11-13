Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью» под Липецком
14:32 13.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три автомобиля, в том числе пассажирская «Газель», столкнулись в Задонском районе Липецкой области. В результате ДТП погибли два человека из пассажирской «Газели», еще четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.
«По предварительной информации, около 07:30 мск вблизи села Казино Задонского района Липецкой области произошло столкновение трех автомобилей: пассажирской и грузовой „Газелей“ и легкового автомобиля „Лада Ларгус“. В результате аварии два человека погибли, это мужчины 1976 и 1982 годов рождения, в момент происшествия находившиеся в пассажирской „Газели“. В настоящее время имеется информация о четырех пострадавших, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.
По данным полиции, ДТП произошло на 260-м километре автодороги Орел-Тамбов, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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