Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью» под Липецком

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три автомобиля, в том числе пассажирская «Газель», столкнулись в Задонском районе Липецкой области. В результате ДТП погибли два человека из пассажирской «Газели», еще четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.

«По предварительной информации, около 07:30 мск вблизи села Казино Задонского района Липецкой области произошло столкновение трех автомобилей: пассажирской и грузовой „Газелей“ и легкового автомобиля „Лада Ларгус“. В результате аварии два человека погибли, это мужчины 1976 и 1982 годов рождения, в момент происшествия находившиеся в пассажирской „Газели“. В настоящее время имеется информация о четырех пострадавших, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло на 260-м километре автодороги Орел-Тамбов, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.