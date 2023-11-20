Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award

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Сбер стал одиннадцатикратным лауреатом ежегодной премии в области инвестиций Investment Leaders Award 2023. Эксперты признали лучшими сразу одиннадцать проектов банка и СберСтрахования жизни.

Платформа Portal DA победила в номинации «Платформа года» (категория «Инвестиции и недвижимость»). Это сервис Сбера по реализации непрофильных активов и залогового имущества. Площадка объединяет более 5 тыс. продавцов, среди которых 50 банков, лизинговые и отраслевые компании, государственные организации. Пользователям доступно приобретение активов различными способами: прямая покупка активов, покупка на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала. С помощью удобного функционала и дополнительных сервисов можно быстро найти и купить имущество для бизнеса или личных целей.

Сервис «Виртуальные ассистенты Салют» стал лучшим в номинации «Онлайн-помощник года» (категория «Информационная поддержка инвестирования»). «Салют» – семейство виртуальных помощников, которые позволяют экономить время на рутинных задачах. Они могут подсказать, как выбрать и купить инвестпродукт, как открыть и пополнить счет, проверят состояние инвестиционного портфеля, ответят на вопросы понятным языком.

Брокерский бизнес Сбера – «СберИнвестиции» – получил награду в номинации «Лучшая сервисная модель брокерского обслуживания (категория «Брокеры для инвестирования»). Это крупнейший брокер в России по объему активов среди розничных брокеров. Число клиентов с брокерскими счетами – 5,8 млн человек. Клиентам доступны торги акциями, облигациями, фондами и валютой на Московской бирже. Также доступно участие в первичных размещениях облигаций и IPO через мобильное приложение.

Учебник для инвесторов от «СберИнвестиции» победил в номинации «Образовательный проект года» (категория «Финансовая грамотность»). Интерактивный учебник предназначен для начинающих и опытных инвесторов, в нем собраны статьи и курсы по самым востребованным темам. Все материалы доступны в приложении «СберИнвестиции» в текстовом, видео- и аудиоформатах.

Сервис «СберИнвестСкор» в мобильном приложении СберБанк Онлайн лучший в номинации «Лучшее комплексное решение для инвесторов» (категория «Инвестиционные решения»). Это первое в России решение по комплексной диагностике и управлению инвестиционным портфелем. Сервис позволяет получить детальную информацию о состоянии инвестиционного портфеля, включая уровень диверсификации, соответствие уровня риска возможностям клиента и прочее, а также получить оценку от 0 до 100 баллов. В сервис интегрирован процесс инвестиционного профилирования и предоставление инвестрекомендаций (ИИР).

Инструмент сотрудника по составлению портфеля для клиента «Финансовый план» занял первое место в номинации «Лучший сервис развития бизнеса» (категория «Инвестиции в финтех»). Это основной инструмент технологии продаж инвестиционных и накопительных продуктов в СберПремер, позволяющий клиенту получить экспертную помощь по своему портфелю у клиентского менеджера. В его основе лежит методология портфельного управления активами клиента для обеспечения баланса рисков и доходов. С помощью инструмента «Финансовый план» клиентский менеджер поможет клиенту сформировать финансовый резерв, настроить защитные продукты, рассчитать будущую пенсию, получить индивидуальную инвестиционную рекомендацию для формирования капитала и подобрать daily продукты.

Сервис «Онлайн-голосование пайщиков ЗПИФ» в мобильном приложении СберБанк Онлайн победил в номинации «Сервис года» (категория «Технологии инвестирования»). Команда Сбера первой на российском рынке реализовала возможность онлайн-голосования для пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн. Обслуживающиеся в Сбере клиенты ЗПИФ уже оценили новую возможность: весной пайщики крупнейшего фонда «Арендный бизнес 3» отдали свои голоса и приняли важные решения по управлению фондом в режиме онлайн через веб и мобильную версию СберБанк Онлайн.

Мобильное приложение «СберИнвестиции» получило награду в номинации «Цифровая трансформация года» (категория «Инвестиции в цифровизацию»). «СберИнвестиции» – мобильное приложение для инвестиций на каждый день, это полнофункциональный, понятный инструмент для достижения финансовых целей. Ежемесячно приложением пользуются более 670 тыс. человек.

Программа «Управляемый капитал» победила в номинации «Лучший инвестиционно-страховой продукт» (категория «Инвестиции в страховании»). «Управляемый капитал» позволяет инвестировать капитал в потенциально доходные активы. Она предусматривает налоговые льготы, юридическую защиту и адресную передачу капитала. В зависимости от риск-аппетита и имеющейся суммы клиент может выбрать одну из семи готовых стратегий либо индивидуальную стратегию, в том числе номинированную в юанях. Минимальный взнос по программе «Управляемый капитал» составляет 1,5 млн руб.

Программа страхования жизни накопления «ГарантКапитал» признана лучшей в номинации «Защитная стратегия года» (категория «Инвестиционные решения»). Это программа страхования жизни с защитой капитала и ежедневной доходностью, рассчитываемой на основании индикатора денежного рынка RUSFAR ON RUB. Оформить договор по этой программе можно на 5 лет, минимальный взнос — 50 тыс. руб.

За трансформацию продуктов НСЖ СберСтрахование жизни стала лидером в номинации «Лучшая программа накопительного страхования жизни» (категория «Инвестиции в страховании»). СберСтрахование жизни трансформирует продукты накопительного страхования жизни (НСЖ), делая их более ликвидными для клиентов.

Investment Leaders Award – премия в области инвестиций во всех сферах, которая стала авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональном признании инвестиционной деятельности лауреатов.