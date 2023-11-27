Байден из-за деградации когнитивных способностей угрожает стране — экс-врач Белого дома

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден из-за деградации когнитивных способностей не может исполнять свои обязанности и подвергает большому риску всю страну. Такое мнение высказал в воскресенье бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон.

«Просто невероятно, насколько он [Байден] деградировал за время своего пребывания на посту [президента США]. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Джексон отметил, что нынешний хозяин Белого дома каждый день доказывает, что он не может выполнять свою работу.

«Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять об этом, ему нужно двигаться дальше ради безопасности этой страны», — добавил Джексон.