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Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела, сделавшим РФ мировой державой

14:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, являющийся «человеком слова и дела», вернул своей стране статус мировой державы. Такую оценку российскому лидеру дал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Качественно новый период в казахстанско-российских отношениях начался с приходом к руководству государством Владимира Путина <…>. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела», — написал Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах. «Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», — добавил первый президент (1991-2019) Казахстана.

Он рассказал, что с самого начала нашел общий язык с Путиным. «Он поддерживал все мои интеграционные инициативы на постсоветском пространстве», — добавил Назарбаев. По его словам, они так часто встречались в качестве глав государств, что Путин «однажды даже пошутил, что, наверное, пропишется в Казахстане».

«Путин — хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания», — подчеркнул Назарбаев. При этом он отметил, что Путин «может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства».

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