Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела, сделавшим РФ мировой державой
14:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин, являющийся «человеком слова и дела», вернул своей стране статус мировой державы. Такую оценку российскому лидеру дал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Качественно новый период в казахстанско-российских отношениях начался с приходом к руководству государством Владимира Путина <…>. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела», — написал Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах. «Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», — добавил первый президент (1991-2019) Казахстана.
Он рассказал, что с самого начала нашел общий язык с Путиным. «Он поддерживал все мои интеграционные инициативы на постсоветском пространстве», — добавил Назарбаев. По его словам, они так часто встречались в качестве глав государств, что Путин «однажды даже пошутил, что, наверное, пропишется в Казахстане».
«Путин — хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания», — подчеркнул Назарбаев. При этом он отметил, что Путин «может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства».
Новости
- 13:32 01.12.2023
- Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян на турниры
- 13:20 01.12.2023
- Полиция задержала подозреваемых в похищении 8-летней девочки в Калужской области
- 13:05 01.12.2023
- Экс-президент Украины Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон
- 13:00 01.12.2023
- МИД Финляндии организует обучающие курсы по санкциям против РФ
- 12:32 01.12.2023
- Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов
- 12:20 01.12.2023
- Житель Рязани задержан за совершение терактов по заданию военной разведки Украины
- 12:07 01.12.2023
- На курорте Сбера «Манжерок» рассказали об уникальной камере здоровья
- 12:05 01.12.2023
- В результате шторма в Крыму погибли 5 человек, 12 пострадали — Аксенов
- 12:00 01.12.2023
- Переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует — Орбан
- 11:32 01.12.2023
- США откладывают поставки Украине высокоточных ракет - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать