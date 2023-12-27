Топ бестселлеров в РФ в 2023 году возглавило китайское фэнтези
10:30 27.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На первых и вторых местах соответственно разместились Мосян Тунсю с пятью томами „Благословения небожителей“ и абсолютный лидер последних лет „К себе нежно“ Ольги Примаченко», — сказали представители издательской группы, комментируя итоги года по всем книгам.
На восьмом месте в рейтинге самых популярных книг расположилась официальная новеллизация фильма «Чебурашка» писательницы Анны Масловой. Все остальные позиции занимают классические произведения. Так, на четвертом месте находятся «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, на пятом — «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, на шестом — «Искусство любить Эриха Фромма, на седьмом — „1984“ Джорджа Оруэлла. Девятое место в рейтинге у „451' по Фаренгейту“ Рэя Брэдбери, а замыкает топ-10 роман Эриха Марии Ремарка „На Западном фронте без перемен“.
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