Топ бестселлеров в РФ в 2023 году возглавило китайское фэнтези

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять томов приключенческого фэнтези «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю возглавило рейтинг самых продаваемых книг в 2023 году. Второе место у лидера продаж последних лет — нон-фикшн книги Ольги Примаченко «К себе нежно», сообщили ТАСС в издательской группе «Эксмо-АСТ» (входят издательства «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус» и другие).



«На первых и вторых местах соответственно разместились Мосян Тунсю с пятью томами „Благословения небожителей“ и абсолютный лидер последних лет „К себе нежно“ Ольги Примаченко», — сказали представители издательской группы, комментируя итоги года по всем книгам.



На восьмом месте в рейтинге самых популярных книг расположилась официальная новеллизация фильма «Чебурашка» писательницы Анны Масловой. Все остальные позиции занимают классические произведения. Так, на четвертом месте находятся «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, на пятом — «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, на шестом — «Искусство любить Эриха Фромма, на седьмом — „1984“ Джорджа Оруэлла. Девятое место в рейтинге у „451' по Фаренгейту“ Рэя Брэдбери, а замыкает топ-10 роман Эриха Марии Ремарка „На Западном фронте без перемен“.



