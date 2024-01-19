Cбер признали лучшим работодателем для студентов среди российских банков
14:38 19.01.2024
Сбер стал самым привлекательным работодателем среди банков по мнению российских студентов согласно результатам опроса платформы по карьерному развитию Changellenge.
На данный момент у Сбера 330 вузов-партнеров и более 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. В 2023 году более 1680 студентов ИТ, технических, экономических, юридических и других специальностей прошли стажировки в Сбере. Более половины из них в результате стали сотрудниками банка.
В Сбере стажируются студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры («Совместные образовательные программы», «Инклюзия», Sberseasons). В среднем срок стажировок в Сбере составляет 3-6 месяцев и 20-40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются, зарплата стажёра в Москве в прошлом году доходила до 63 600 руб. в месяц (до вычета подоходного налога), на повышенную компенсацию могли претендовать студенты совместных магистерских программ Сбера с вузами, имеющие опыт работы.
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