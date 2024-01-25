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Россия не позволит другим пренебрегать ее национальными интересами — Путин

18:40 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия руководствуется своими национальными интересами и никогда не позволит другим пренебрегать ими. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

«Кант, конечно, это один из самых великих мыслителей и того времени, и нашего. Фундаментальный мыслитель. И, конечно, его призыв жить своим умом, он как нельзя актуален сегодня. Мы так и стараемся делать. <…> Страна должна жить своим умом. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы плевать хотели на интересы других. Потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», — сказал Путин.

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