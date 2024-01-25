Террористы из сирийского Идлиба участвуют в боевых действиях на стороне Киева — Лаврентьев
19:20 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обладает данными, согласно которым члены террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии действуют на Украине на стороне Киева. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине. Особенно выходцы из бывших республик СССР», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у России данные, что боевики ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») из Сирии в последнее время отправляются на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева.
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