0
0
95
НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник

20:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Токаревка, Таволжанка Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак Запорожской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также было сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна тактическая ракета «Точка-У».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 25.01.2024
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в кафе Петербурга
0
86
19:35 25.01.2024
В День студента гости павильона Сбера на ВДНХ узнали, как начать карьеру и развить цифровые навыки
0
170
19:20 25.01.2024
Террористы из сирийского Идлиба участвуют в боевых действиях на стороне Киева — Лаврентьев
0
189
18:40 25.01.2024
Россия не позволит другим пренебрегать ее национальными интересами — Путин
0
236
18:00 25.01.2024
Венгрия поможет Молдавии быстро провести переговоры о вступлении в ЕС — Орбан
0
289
17:32 25.01.2024
Азербайджан рассматривает процедуры выхода из Совета Европы
0
337
17:12 25.01.2024
Госдума изменила подсудность дел о признании материалов экстремистскими
0
325
17:00 25.01.2024
Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет — Путин
0
314
16:32 25.01.2024
ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 310 военных и 4 танка — МО РФ
0
314
16:12 25.01.2024
Суд приговорил экс-сенатора Шпигеля к 11 годам колонии за взятки
0
343

Возврат к списку