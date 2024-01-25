ПВО РФ за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник
20:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Токаревка, Таволжанка Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак Запорожской области», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что также было сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна тактическая ракета «Точка-У».
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