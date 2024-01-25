В День студента гости павильона Сбера на ВДНХ узнали, как начать карьеру и развить цифровые навыки
19:35 25.01.2024
В День студента 25 января в лектории павильона Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялись лекции и мастер-классы для студентов.
В рамках образовательной программы прошла лекция директора «Школы 21» Александра Федякова. Спикер рассказал участникам, какие знания необходимы, чтобы стать востребованным специалистом, о роли цифровых навыков в современном мире и новом конкурсе по программированию «Цифровой марафон», в котором можно проверить и повысить уровень цифровых навыков и знаний или сделать первые шаги в сфере IT.
Технологии развиваются и совершенствуются невероятно быстро, и специалистам важно каждый день прокачивать свои знания и компетенции, чтобы не отставать от инноваций. Цифровые навыки сегодня необходимы каждому человеку независимо от специальности. Так, знание компьютерных программ может упростить поиск работы, а навык принятия решений на основе данных может быть базовым для любого руководителя.
«Цифровые навыки помогают добиться успеха в любой сфере. С их помощью можно использовать и развивать технологии, создавать новые возможности для бизнеса, повышать эффективность любой работы, – отметил Александр Федяков. – Необходимость в цифровых навыках растет, поэтому важно понимать, как их развивать и знать, на какой уровень ориентироваться. Это особенно актуально для студентов, которые только начинают свой карьерный путь».
На лекции студенты также познакомились с понятием «цифровая грамотность». Узнали, что это умение опираться на данные, понимание о том, как строятся алгоритмы, и способность дойти до сути работы того или иного процесса, чтобы его улучшить. Такие знания и навыки можно получить в бесплатной школе программирования – «Школе 21». Здесь участники осваивают языки программирования, учатся работать с базами данных, а также развивают мягкие навыки, которые помогают адаптироваться к быстро меняющейся цифровой среде и работать в любой современной IT-команде.
В рамках программы дня исполнительный директор Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова рассказала о карьерных возможностях для студентов и запуске стипендиальной программы Сбера. На эту программу могут рассчитывать студенты, аспиранты и преподаватели 10 российских вузов. Ежемесячная стипендия составит 30 тыс. руб. для студентов, 40 тыс. – для аспирантов и 50 тыс. – для преподавателей и научных руководителей.
Гости павильона также приняли участие в мастер-классе по составлению грамотного резюме, который провела менеджер Центра подбора цифровых талантов Сбербанка Алена Белоусова. Она помогла участникам павильона пройти собеседование-симуляцию.
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