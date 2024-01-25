Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в кафе Петербурга
20:40 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением свободы на два года по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«По совокупности преступлений, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание Треповой определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года, штрафом в размере 600 тысяч рублей», — сказал председательствующий судья коллегии Тимур Жидков, оглашая резолютивную часть приговора.
Приговор Треповой стал самым строгим приговором женщине в истории России. Ранее максимальным был приговор в 25 лет заключения. Действующее законодательство не предусматривает пожизненного заключения в отношении женщин.
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