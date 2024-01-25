Путин поддержал идею оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей региона

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать льготные тарифы на перелеты в Калининград доступными только для жителей региона. Глава государства сегодня проводит совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.

«Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать», — сказал глава государства.