Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.

«Признано целесообразным утвердить „Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре“, подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года. Закон вступает в силу со дня публикации. Положения настоящего закона обеспечиваются президентом», — говорится в тексте.