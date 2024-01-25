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НОВОСТИ

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

22:40 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.

«Признано целесообразным утвердить „Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре“, подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года. Закон вступает в силу со дня публикации. Положения настоящего закона обеспечиваются президентом», — говорится в тексте.

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