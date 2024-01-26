0
0
84
НОВОСТИ

Почти четверть населения Украины была вынуждена переселиться или покинуть страну

10:00 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 10 млн человек или почти четверть населения Украины за последние два года были вынуждены либо переселиться внутри страны, либо уехать за ее пределы из-за продолжающихся боевых действий. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, более 6,3 млн человек были вынуждены покинуть страну, еще порядка 3,7 млн — сменить место жительства внутри страны. «Мы не видим никаких признаков того, чтобы люди массово возвращались в места своего прежнего проживания. Люди обеспокоены, что на фоне продолжающейся сложной ситуации сделать это будет непросто», — отметил он.

Гранди также рассказал, что за последние два года на Украине было разрушено более 27,5 тыс. домов. «Перед нами стоит большая дилемма, поскольку по мере того, как ведется восстановление, продолжаются и разрушения», — добавил он, подчеркнув необходимость продолжения поддержки Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 26.01.2024
Двое россиян задержаны за передачу Киеву данных о частях ВС РФ
0
91
10:20 26.01.2024
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота
0
128
10:05 26.01.2024
Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу
0
142
09:32 26.01.2024
Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада победить на Украине
0
181
09:20 26.01.2024
Экономический курс Байдена едва ли побудит американцев вновь проголосовать за него — опрос
0
179
09:05 26.01.2024
РФ посылает сигналы готовности к переговорам по Украине - Bloomberg
0
236
09:00 26.01.2024
Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву
0
201
22:40 25.01.2024
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
0
621
22:00 25.01.2024
США не могут бесконечно долго платить за Украину, она должна это делать сама — Госдеп
0
730
21:20 25.01.2024
Путин поддержал идею оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей региона
0
677

Возврат к списку