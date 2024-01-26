Экономический курс Байдена едва ли побудит американцев вновь проголосовать за него — опрос

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический курс действующего президента США Джо Байдена, который получил название «байденомика», побудит американских избирателей голосовать скорее не за него, а за его потенциального соперника — экс-главу США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

26% респондентов полагают, что «байденомика» поможет переизбираться нынешнему американскому лидеру. Но тех, кто считает, что экономический курс действующей администрации поможет победить скорее Трампу, больше — 44%.