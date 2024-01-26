0
0
35
НОВОСТИ

Экономический курс Байдена едва ли побудит американцев вновь проголосовать за него — опрос

09:20 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический курс действующего президента США Джо Байдена, который получил название «байденомика», побудит американских избирателей голосовать скорее не за него, а за его потенциального соперника — экс-главу США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

26% респондентов полагают, что «байденомика» поможет переизбираться нынешнему американскому лидеру. Но тех, кто считает, что экономический курс действующей администрации поможет победить скорее Трампу, больше — 44%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 26.01.2024
Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада победить на Украине
0
12
09:05 26.01.2024
РФ посылает сигналы готовности к переговорам по Украине - Bloomberg
0
91
09:00 26.01.2024
Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву
0
91
22:40 25.01.2024
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
0
562
22:00 25.01.2024
США не могут бесконечно долго платить за Украину, она должна это делать сама — Госдеп
0
656
21:20 25.01.2024
Путин поддержал идею оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей региона
0
617
20:40 25.01.2024
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в кафе Петербурга
0
620
20:00 25.01.2024
ПВО РФ за сутки уничтожили 91 украинский беспилотник
0
632
19:35 25.01.2024
В День студента гости павильона Сбера на ВДНХ узнали, как начать карьеру и развить цифровые навыки
0
652
19:20 25.01.2024
Террористы из сирийского Идлиба участвуют в боевых действиях на стороне Киева — Лаврентьев
0
680

Возврат к списку