Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада победить на Украине

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес выразил сомнение в желании западных союзников помочь Украине, чтобы она вышла победителем из конфликта. Нынешний год, по его мнению, станет годом промышленной борьбы.

«Русские понимают, что они не могут уничтожить Украину. Украина в настоящее время не может подавить Россию», — приводит слова Ходжеса агентство DPA. Таким образом, сейчас, по его мнению, идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы.

«Из истории мы знаем, что война — это испытание воли и испытание логистики. Несомненно, у украинцев есть превосходная воля», — утверждал он. «Есть ли у Берлина, Вашингтона, у нас воля, превосходящая волю Кремля? На данный момент я не уверен. Это самая большая опасность для нас», — подчеркнул Ходжес.