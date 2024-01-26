Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада победить на Украине
09:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес выразил сомнение в желании западных союзников помочь Украине, чтобы она вышла победителем из конфликта. Нынешний год, по его мнению, станет годом промышленной борьбы.
«Русские понимают, что они не могут уничтожить Украину. Украина в настоящее время не может подавить Россию», — приводит слова Ходжеса агентство DPA. Таким образом, сейчас, по его мнению, идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы.
«Из истории мы знаем, что война — это испытание воли и испытание логистики. Несомненно, у украинцев есть превосходная воля», — утверждал он. «Есть ли у Берлина, Вашингтона, у нас воля, превосходящая волю Кремля? На данный момент я не уверен. Это самая большая опасность для нас», — подчеркнул Ходжес.
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