РФ посылает сигналы готовности к переговорам по Украине - Bloomberg

09:05 Источник: РБК

Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по конфликту на Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседники агентства рассказали, что сигналы были переданы в прошлом месяце посредником, которого они отказались назвать. По их словам, Москва, вероятно, может рассмотреть возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, но будет настаивать на признании контроля над территориями, которые занимают российские войска.

«Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России, — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. — Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как». РБК