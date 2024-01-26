Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в заявлении губернаторов, опубликованном в четверг на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов, проникающих через южную границу. Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США», — говорится в заявлении.

Губернаторы также поддержали действия властей штата Техас, которые намерены самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей.

Ранее о поддержке губернатора Техаса Грега Эбботта также заявил бывший президент США Дональд Трамп.