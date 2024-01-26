В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертную казнь с применением чистого азота провели в США, это первый известный случай приведения в исполнение смертного приговора подобным способом. Об этом сообщил в четверг генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл.

58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме. «Справедливость восторжествовала. Сегодня вечером Смит был казнен за отвратительный поступок, который он совершил <…>. Как и большинство штатов, Алабама пришла к выводу, что некоторые преступления настолько ужасны, что требуют высшей меры наказания», — говорится в заявлении генпрокурора.

Маршалл разрешил начать казнь в 19:56 по местному времени (04:56 мск 26 января). Смерть наступила в 20:25 (05:25 мск).

«После более чем 30 лет попыток обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления», — приводит газета Alabama Local News слова губернатора штата Кей Айви.

Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного: в ноябре 2022 года Смита попытались казнить с помощью стандартной для США смертельной инъекции, однако у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу.

Для осуществления казни на обездвиженного Смита надели маску, по которой был пущен чистый азот. Несмотря на то что воздух состоит из азота на 78%, при подаче в легкие чистый азот вытесняет жизненно необходимый для человека кислород, в результате чего наступает гипоксия и смерть. В Алабаме смертная казнь с помощью чистого азота была разрешена в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций. Такой метод казни также разрешен в Миссисипи и Оклахоме, однако эти два штата пока ни разу его не применяли.

Власти Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен способу эвтаназии, применяемому по всему миру, в том числе в некоторых европейских странах — после подачи газа человек быстро и безболезненно теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти Алабамы не обладают необходимым оборудованием для проведения подобного вида казни и что безразмерная маска может пропустить достаточно кислорода, что приведет к страданиям их подзащитного, и удушье наступит, когда он будет еще находиться в сознании. Помимо этого, адвокаты настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена «к неконституционному жесткому наказанию». Апелляционный суд отклонил все ходатайства адвокатов.