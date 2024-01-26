0
0
0
НОВОСТИ

Двое россиян задержаны за передачу Киеву данных о частях ВС РФ

10:32 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на -Дону двух россиян, передававших данные о подразделениях Вооруженных сил РФ украинской стороне. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержаны два гражданина РФ, — сообщили в ЦОС. — По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 26.01.2024
В США впервые казнили человека с помощью чистого азота
0
118
10:05 26.01.2024
Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу
0
134
10:00 26.01.2024
Почти четверть населения Украины была вынуждена переселиться или покинуть страну
0
143
09:32 26.01.2024
Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада победить на Украине
0
177
09:20 26.01.2024
Экономический курс Байдена едва ли побудит американцев вновь проголосовать за него — опрос
0
174
09:05 26.01.2024
РФ посылает сигналы готовности к переговорам по Украине - Bloomberg
0
230
09:00 26.01.2024
Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву
0
197
22:40 25.01.2024
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
0
619
22:00 25.01.2024
США не могут бесконечно долго платить за Украину, она должна это делать сама — Госдеп
0
726
21:20 25.01.2024
Путин поддержал идею оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей региона
0
675

Возврат к списку