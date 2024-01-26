Двое россиян задержаны за передачу Киеву данных о частях ВС РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на -Дону двух россиян, передававших данные о подразделениях Вооруженных сил РФ украинской стороне. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ростове-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержаны два гражданина РФ, — сообщили в ЦОС. — По версии следствия, они инициативно установили контакт с представителем украинских спецслужб. В ходе общения дали согласие собирать и передавать информацию в отношении подразделений ВС России, участвующих в СВО».