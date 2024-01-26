Переговоры о заложниках в тупике из-за отказа Израиля от постоянного прекращения огня — FT
11:00 26.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников зашли в тупик из-за несогласия израильской стороны на постоянное прекращение огня. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По их сведениям, последнее предложение Катара, выступающего посредником в переговорах, предполагало объявление «паузы в боевых действиях продолжительностью в 1 месяц, в течение которой ХАМАС в три этапа освободит оставшихся заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных». Доха при этом рассчитывала, что это временное перемирие будет использовано для обсуждения условий постоянного прекращения огня, на котором настаивает ХАМАС. Однако «Израиль отверг [постоянное] прекращение огня, это был последний ответ израильтян Катару». Как пояснил FT израильский источник, в еврейском государстве готовы обсуждать паузу в боевых действиях, но не готовы соглашаться на их прекращение. В настоящее время, отмечает издание, посредники предпринимают попытки переубедить израильскую сторону.
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