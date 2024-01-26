Путин поручил создать морскую биостанцию на полуострове Крильон

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину, правительству Сахалинской области и МГУ им. М. В. Ломоносова подготовить предложения по созданию морской биостанции на мысе Анастасии на полуострове Крильон острова Сахалин, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

«Правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования „Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова“ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии (п-ов Крильон, о. Сахалин)», — говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет до 31 июля 2024 года, далее — ежегодно.