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НОВОСТИ

Летняя цифровая школа Сбера победила в конкурсе IT HR Awards 2024

17:45 31.01.2024

Летняя цифровая школа Сбера победила в конкурсе IT HR Awards 2024 в номинации HR-инкубатор. В ней оценивались проекты, с помощью которых компании работают с молодыми и потенциально интересными кандидатами, формируя постоянный входящий поток соискателей.

Уже четвертый год подряд Сбер совместно со СберУниверситетом организует Летнюю цифровую школу – проект, который дает возможность преподавателям вузов и ссузов бесплатно пройти обучение по цифровым и бизнес-направлениям и получить удостоверение о повышении квалификации. С момента запуска Летней цифровой школы Сбера в 2020 году количество участников непрерывно росло и увеличилось с 756 до 1600 человек.

Программа направлена на знакомство преподавателей с современными технологиями преподавания, дает практические примеры и кейсы для использования в процессе подготовки студентов. Участники Летней цифровой школы улучшают навыки работы в своей предметной области, модернизируют учебные курсы и рассказывают студентам о самых актуальных технологиях, которые используются в Сбере.

В 2023 году 1600 преподавателей из 140 городов и 249 учебных заведений проходили обучение по 8 направлениям: наука о данных, инжиниринг данных, разработка на Java, цифровые финансы и бизнес-модели, устойчивое развитие, цифровые платформы и технологические тренды, риск-менеджмент в цифровую эпоху, мягкие навыки.

«В прошлом году Летняя цифровая школа Сбера собрала рекордное количество участников. Это значит, что наш диалог и сотрудничество с вузами России становится все более важным, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны и помочь новому поколению цифровых талантов раскрыть свой потенциал», – отметил управляющий директор-руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Андрей Очеретный.

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