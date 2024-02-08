Путин и Си Цзиньпин заявили, что США проводят политику «двойного сдерживания»

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре констатировали, что Вашингтон пытается проводить политику двойного сдерживания против Москвы и Пекина. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам беседы.

«Лидеры двух стран понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания. Как России, так и Китая», — сказал он.