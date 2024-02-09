Рубль отреагировал ростом на интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля на открытии валютных торгов на Московской бирже в пятницу укрепился после публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 07:03 мск, курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 руб., евро — на 0,56%, до 97,36 руб. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,545 руб. (-0,09%),

Ранее, к 07:00 мск, курс доллара снижался до 0,24% и находился на уровне 90,63 руб., евро торговался за 97,78 руб. (-0,14%). Юань находился на отметке в 12,571 руб. (+0,12%).