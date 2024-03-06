Армян в РФ живет больше, чем в Армении, в России их любят — Песков
16:12 06.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армян в России проживает больше, чем в самой Армении, в России их любят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«А вы знаете, что в России армян живет больше, чем в Армении?» — сказал он, отвечая на вопрос одного из участников фестиваля, возглавляющего союз азербайджанской молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «И они россияне. И им здесь хорошо, и мы их любим, и они нас любят, и мы так жили веками и будем жить веками», — добавил Песков.
По его словам, в России высоко ценят «особый характер» отношений с Арменией.
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