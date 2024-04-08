Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о ситуации с паводками.

«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению», — сказал Песков.