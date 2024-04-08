Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками — Песков
13:20 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о ситуации с паводками.
«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению», — сказал Песков.
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