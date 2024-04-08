За последние 20 лет США потеряли $14 трлн из-за интервенций в другие страны - СМИ

14:00 Источник: Газета.Ru

Военные интервенции США являются «бессмысленными» и начинают надоедать самим американцам. Такое мнение высказал в социальной сети X бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные интервенции, которые обречены на провал», — написал он.

Макгрегор, ссылаясь на данные журнала Fortune, заявил, что за последние 20 лет США потеряли $14 трлн из-за интервенций в другие страны.

Полковник армии США в отставке также задался вопросом, что хорошего принесла такая политика Вашингтона. "Газета.Ру"