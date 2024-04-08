Индия может стать главным драйвером роста мировой экономики в 2028 году — Bloomberg
14:12 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия в 2028 году может стать первой страной в мире по росту внутреннего валового продукта (ВВП) и главным драйвером развития мировой экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно его анализу, ежегодный рост ВВП Индии по оптимистичному прогнозу к концу текущего десятилетия может достичь 9%. При этом, даже в рамках самого негативного сценария, согласно которому этот показатель не превысит темпов в 6,5%, Нью-Дели все равно опередит остальных лидеров из топ-5 крупнейших экономик мира. Таким образом, страна станет основным драйвером роста мировой экономики, резюмирует агентство.
По оценкам Bloomberg, чтобы развить успех, правительству нынешнего премьера Нарендры Моди в случае переизбрания на третий срок будет необходимо проводить многовекторную экономическую политику. Речь идет, в том числе, об улучшении инфраструктуры, повышении производительности труда, увеличении количества предприятий и рабочих мест, а также об активной урбанизации республики.
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