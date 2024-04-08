Духовный лидер Ирана помиловал четырех граждан, осужденных за шпионаж в пользу США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании четырех граждан, осужденных в исламской республике за шпионаж в пользу правительства Соединенных Штатов. Об этом агентству IRNA сообщил их адвокат Ходжат Кермани.

«Четверо осужденных по этому делу будут освобождены по решению духовного лидера Ирана по случаю праздника Ид аль-Фитр», — отметил Кермани. Ид аль-Фитр в 2024 году выпадает на 10 апреля, это один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста в течение месяца Рамадан.

Как пояснило агентство IRNA, в 2018 году иранские власти задержали группу сотрудников Персидского фонда наследия дикой природы, которые, по данным иранской Генпрокуратуры, собирали секретную информацию в сферах, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности исламской республики. Решением 15-го отделения Тегеранского революционного суда девять человек были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 10 лет за шпионаж в пользу американского правительства и сговор с целью совершения преступлений против основ государственного строя Ирана. Четверо из осужденных к настоящему моменту уже вышли из тюрьмы, еще один умер в заключении.

По информации агентства, всего по случаю праздника в Иране указом духовного лидера будут полностью или частично амнистированы по меньшей мере 2,1 тыс. осужденных, в их числе 5 иностранцев. В частности, 29 гражданам смягчили приговор, заменив смертную казнь на тюремное заключение.