Духовный лидер Ирана помиловал четырех граждан, осужденных за шпионаж в пользу США
14:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании четырех граждан, осужденных в исламской республике за шпионаж в пользу правительства Соединенных Штатов. Об этом агентству IRNA сообщил их адвокат Ходжат Кермани.
«Четверо осужденных по этому делу будут освобождены по решению духовного лидера Ирана по случаю праздника Ид аль-Фитр», — отметил Кермани. Ид аль-Фитр в 2024 году выпадает на 10 апреля, это один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста в течение месяца Рамадан.
Как пояснило агентство IRNA, в 2018 году иранские власти задержали группу сотрудников Персидского фонда наследия дикой природы, которые, по данным иранской Генпрокуратуры, собирали секретную информацию в сферах, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности исламской республики. Решением 15-го отделения Тегеранского революционного суда девять человек были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 10 лет за шпионаж в пользу американского правительства и сговор с целью совершения преступлений против основ государственного строя Ирана. Четверо из осужденных к настоящему моменту уже вышли из тюрьмы, еще один умер в заключении.
По информации агентства, всего по случаю праздника в Иране указом духовного лидера будут полностью или частично амнистированы по меньшей мере 2,1 тыс. осужденных, в их числе 5 иностранцев. В частности, 29 гражданам смягчили приговор, заменив смертную казнь на тюремное заключение.
НОВОСТИ
- 14:12 08.04.2024
- Индия может стать главным драйвером роста мировой экономики в 2028 году — Bloomberg
- 14:00 08.04.2024
- За последние 20 лет США потеряли $14 трлн из-за интервенций в другие страны - СМИ
- 13:32 08.04.2024
- МЧС направит тяжелую авиацию для эвакуации в Тюмень, где может затопить целые районы
- 13:20 08.04.2024
- Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками — Песков
- 13:05 08.04.2024
- ХАМАС опровергло сообщение о достижении прогресса на переговорах в Каире
- 13:00 08.04.2024
- США не должны мешать отношениям РФ и КНР — китайский МИД
- 12:35 08.04.2024
- Более тысячи благотворительных посылок отправлены в зону СВО
- 12:32 08.04.2024
- Транзитная подстанция «Лосево» поражена в Харькове
- 12:20 08.04.2024
- ФСБ задержала создателей узла связи в РФ для работы телефонных мошенников с Украины
- 12:05 08.04.2024
- Аэродром ВСУ в Днепропетровской области поражен ночным ударом — подполье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать