Гуцул назвала смертью для Молдавии возможное объединение с Румынией

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает возможное объединение Молдавии с Румынией смертью для Молдавии, молдавского языка и культуры.

«Для Молдовы это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса», — сказала она в эфире Первого канала.