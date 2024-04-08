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Гуцул назвала смертью для Молдавии возможное объединение с Румынией

15:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает возможное объединение Молдавии с Румынией смертью для Молдавии, молдавского языка и культуры.

«Для Молдовы это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса», — сказала она в эфире Первого канала.

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