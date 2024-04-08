Гуцул назвала смертью для Молдавии возможное объединение с Румынией
15:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает возможное объединение Молдавии с Румынией смертью для Молдавии, молдавского языка и культуры.
«Для Молдовы это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса», — сказала она в эфире Первого канала.
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