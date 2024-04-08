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НОВОСТИ

Военный альянс США и Японии мешает мирному договору Москвы и Токио — Песков

15:12 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Япония уже находятся в военном альянсе, и размещение американских войск на островах мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США и Японии углубить военное сотрудничество в формате AUKUS.

«Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен в Японии, кстати, вблизи наших границ», — обратил внимание представитель Кремля.

Песков напомнил, что военное присутствие США «всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование <…> основной проблемы — проблемы мирного договора».

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