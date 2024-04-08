Дрон ВСУ сбит над ЗАЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока
15:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины сбит над Запорожской АЭС, обломки беспилотника упали на кровлю 6-го энергоблока, сообщается в телеграм-канале станции.
«Попытки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ продолжаются. Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении.
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