РФ и Турция решают проблемы с банковскими переводами — Песков
16:32 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Турция пытаются устранить проблемы с банковскими переводами, возникающие из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он упомянул об этом в ответ на вопрос, планирует ли Москва контакты с Анкарой перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, в том числе в свете нерешенных проблем с банковскими переводами.
«По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Определенные проблемы действительно присутствуют, но очевидно, что является причиной этих проблем. Это наносит серьезный ущерб интересам и наших, и турецких экономоператоров», — сказал Песков.
НОВОСТИ
- 16:12 08.04.2024
- В Литве не хотят говорить о тайной тюрьме ЦРУ из-за тесных связей с США — NYT
- 16:00 08.04.2024
- ВСУ потеряли за сутки более 460 человек и 2 танка на донецком направлении
- 15:40 08.04.2024
- Ураза-байрам впервые отметят в новой соборной мечети Крыма
- 15:32 08.04.2024
- Дрон ВСУ сбит над ЗАЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока
- 15:12 08.04.2024
- Военный альянс США и Японии мешает мирному договору Москвы и Токио — Песков
- 15:00 08.04.2024
- Гуцул назвала смертью для Молдавии возможное объединение с Румынией
- 14:32 08.04.2024
- Духовный лидер Ирана помиловал четырех граждан, осужденных за шпионаж в пользу США
- 14:12 08.04.2024
- Индия может стать главным драйвером роста мировой экономики в 2028 году — Bloomberg
- 14:00 08.04.2024
- За последние 20 лет США потеряли $14 трлн из-за интервенций в другие страны - СМИ
- 13:32 08.04.2024
- МЧС направит тяжелую авиацию для эвакуации в Тюмень, где может затопить целые районы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать