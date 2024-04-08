РФ и Турция решают проблемы с банковскими переводами — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция пытаются устранить проблемы с банковскими переводами, возникающие из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом в ответ на вопрос, планирует ли Москва контакты с Анкарой перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, в том числе в свете нерешенных проблем с банковскими переводами.

«По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Определенные проблемы действительно присутствуют, но очевидно, что является причиной этих проблем. Это наносит серьезный ущерб интересам и наших, и турецких экономоператоров», — сказал Песков.