Эвакуированные районы в Орске патрулируются, случаев пропавших без вести нет — власти

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрулирование эвакуированных районов налажено в Орске, случаев пропавших без вести оренбуржцев нет, люди, несмотря на наводнение и связанную с этим эвакуацию, продолжают работать и учиться, сообщила ТАСС заместитель министра региональной информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

В Оренбургской области в связи с паводком подтоплены около 10,1 тыс. домов. Самой сложной остается ситуация в Орске, где подтоплено почти 7 тыс. жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано более 2 000 человек.

«Пока, слава богу, таких случаев нет, что кого-то ищем, а найти не можем. Органы правопорядка делают обходы, патрулируют улицы, для того чтобы сохранить имущество жителей, чьи дома остались под водой», — сказала замминистра.

«Город функционирует, дети учатся. Удаленно, но учатся. Детские сады работают, люди на работу ходят. <…> Город не остановлен, он живет своей жизнью. Только часть людей эвакуирована», — отметила она.