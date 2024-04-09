Чистая прибыль Сбера по РПБУ за 1 квартал 2024 года выросла на 3,9%

10:30

Сбер опубликовал результаты финансовой отчетности по РПБУ за первый квартал и март 2024 года. Чистая прибыль Сбера за за первый весенний месяц выросла на 2,6% по сранению с данным показателем за прошлый год и составила 128,5 млрд руб. Интересно, что по сравнению с февралем 2024 года прибыль выросла на 6,7%. Эксперты отмечают, что это внушительные результаты, которые отвечают стратегии банка и говорят о его стрессоустойчивости к экономическим изменениям в стране. Напомним, что ключевая ставка Банка России остается все еще на уровне 16%.

Всего за три месяца 2024 года Сбер заработал 364 млрд руб., что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рентабельность по итогам первого квартала текущего года составила 22%.

«Мы увидели некоторое улучшение спроса в корпоративном кредитовании, в то же время ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Совокупный кредитный портфель вырос за март на 1,1%. Устойчивую динамику мы наблюдаем в части привлечения средств физических лиц: в марте их объем вырос на 1,8%», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Эксперты отмечают, что объем сбережений клиентов в Сбере продолжает существенный рост. Кроме того, выгодной видится ситуация и для обычных акционеров банка. Особенно на том фоне, что на прошлой неделе рост котировок акций Сбера усилился на фоне выступления премьер-министра Михаила Мишустина о перераспределении прибыли в банковском секторе через дивиденды – 3 апреля акции Сбера прибавляли больше 2% и пробили максимум за два года (впервые с января 2022-го), подорожав до 307 руб. Целевая же цена акций, по оценкам ряда аналитиков, превышает 400 руб. Напомним, акционеры Сбера в этом году смогут получить в виде дивидендов не менее 50% от чистой прибыли за 2023 год, в сумме это около 750 млрд руб.

«Годовые темпы роста чистой прибыли Сбера по РПБУ остаются в положительной зоне по итогам I квартала 2024 года. И это, несмотря на двукратный рост ключевой ставки Банка России и достаточно высокую базу прошлого года, когда было отыгрывание потерь кризисного 2022 года. Это подтверждает не только высокую устойчивость бизнес-модели Сбера как банка и экосистемы, но и способности к адаптации и росту», – комментирует Анна Авакимян, главный анатитик компании «РегБлок».

По ее словам, прирост средств клиентов находится в зелёной зоне в условиях возросшей конкуренции на рынке вкладов и накопительных счетов. «Ставка на точное соответствие потребностям клиентом и экосистемный подход полностью оправдалась и позволит Сберу в 2024 году занимать передовые позиции как в части финансовой эффективности, так и сохраняя высокие темпы роста, несмотря на внешние вызовы», – считает Авакимян.

Экономист Андрей Бархота говорит, что результаты банка за январь-март полностью вписываются в его новую стратегию развития. Положительные годовые приросты основных показателей являются следствием не только своевременной актуализации тарифов и запуска новых продуктов, но и достижения высокой лояльности клиентов за счет усиления проникновения нефинансовых сервисов.

«Рост чистой прибыли Сбера позволяет судить о сформированном стабильном пуле доходов и высокой вероятности выхода банка на планируемые показатели по итогам года. Рост розничной депозитной базы означает эффективность новой стратегии банка на рынке вкладов, когда банк не боится привлекать средства на уровне ключевой ставки Банка России. Стоимость привлечения будет позже нивелирована комплексом сервисов в течение жизненного цикла клиента», – резюмировал Бархота.

«Бизнес Сбера обладает высокой степенью цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, дает новые возможности для роста и поддерживает рентабельность», – подчеркивает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Игорь Додонов.