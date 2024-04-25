Дефицит кадров в РФ нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы — Путин
16:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, по оценкам экспертов, в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров, однако эту проблему нельзя решить с помощью низкоквалифицированных мигрантов, необходимы другие подходы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», — сказал он.
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