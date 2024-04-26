Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% и указал на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, следует из сообщения регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее», — говорится в сообщении.