Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
15:12 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% и указал на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, следует из сообщения регулятора.
«Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее», — говорится в сообщении.
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