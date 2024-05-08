История РФ будет преподаваться с дошкольного уровня по единой программе — стратегия
14:12 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единая методология преподавания истории России должна быть принята начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Это предполагает утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным стратегия госполитики в сфере исторического просвещения. Кроме того, предполагается ввести единую государственную линейку учебников истории.
Единая методология «преподавания истории, начиная с дошкольных образовательных организаций и заканчивая образовательными организациями высшего образования» необходима для повышения «исторической грамотности граждан» и живущих в РФ иностранцев, отмечается в документе.
Стратегия также предполагает «создание единой государственной линейки школьных учебников по истории (истории России, всеобщей истории), в том числе по истории родного края для каждого субъекта».
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